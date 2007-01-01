«Работодатель года – 2026» в Калужской области: стартовало голосование
«Работодатель года – 2026» в Калужской области: стартовало голосование

25.03, 14:12
На нашем сайте стартовало голосование по определению лучшего работодателя Калужской области в 2026 году. Отдать свой голос все желающие могут, заполнив анкету на специальной странице.

Голосование в рамках нового проекта медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» продлится до 31 августа.

Итоги проекта будут подведены в сентябре.

Проект «Работодатель года» стартовал в 2023 году на фоне растущего спроса на новых специалистов и усиливающейся конкуренции за рабочие руки. В Калужской области на одного соискателя приходится 8,7 вакансий.

В обстановке кадрового голода интерес к проекту только растет. Внимание к нему проявили не только калужане и руководители ведущих предприятий региона, но и областное правительство, которое уверенно поддержало идею медиахолдинга.

Новости по тегу
работодатель года
eyJpdiI6IjlTL1ZSakYxR1lDcndnTjhKcjdUSGc9PSIsInZhbHVlIjoiODZIbllrajBGdE1tcUVGWlM5SjVibEpFZ0c5TFRuU2I4RUFUbjh3NEZsZm5MVXdJaE56NE52cWNYbFdhaUpPSjBkR09leWRmOXJzbFdTY1VFQmd4ZWQzd1AyVTY5U0FpMUIyM0Q1RWpocXpYQS91YnRFTXlHYmg0MnJaQ1oza3hnZUsxUldLVTNSVzlKNklJRm9TTGFkbmtsdFpoZzhCbGRNNUFPL3c4ODgxazBIdGhvS05jcUpnOXVXMDgwdDZhN2JZYVRzS0I0a3RhUlV5OXRjK1RqcnFjbUJSUzJPYTRmWHZUV0cvSVV2WFdHWXp6SUsremJETnIzeERPUm1PWm9JeHJjV3htcEw4N3J4TVpNc1lhaUpkK0o1dExsZzNJWmJGSzR5ZnJJWTV0NGl5VjI2M2JTaDdNUzZBajZFT3VxNFZDbWRZSEZHTk1xdjQ3MFg4ekt6ajB6NW43b2h5cjQ5ZitrczdzQ1lkUHBZbW8wMXZaaXpYYXoyS1QyLzFMWFlEdXVpRG4vdENuUTNCS1RPMHJmbW5xSkltYzJ4ekFXUER0V2RaRDdPZU11ajMwZzNldU1Lb09qM2crcVNJaCIsIm1hYyI6IjAwY2U4YjAxYzkzMGM2ZWJiNGNiNTcwYzU2NTNlMzg4Yjk3NWI2ZGZmODY1ZDJjMWQ0ZTJhZjMzY2UwYmYzMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlVlRDN6QXBoTllwaDVYRms0QVo4Qnc9PSIsInZhbHVlIjoib0VsMzZ6Ykxoa2h0aG1heG95T0hJOVl1VFFUNGxXNFVxUkFRNWpPMmtKRmozQ01ZZCtkUDlzNWZidi9CNDg4bUtRVWV4RWJPbE9IUTlJM3hXZWZ1K2lSTkJHMjhmV3lqQlYrYXUreUEyeDhjb2RrVTk2SitJM2FLN2psaWpJazNNNzZHWXphYi8xUFBWQXR1SDhCMXZ4ekxDa2ZkN0lzVW9wYURpVzFiR3RraisvVjdhMFQrZWVjaTVhVTc2QzZXanR0U2lNU1drcGNRWmFPTDJUTjJHOVREUERoTERhdUo4QW9xTElGckdMSTBicFoweHBRUW04YmJkNEZua2ZVcitJM1l4SVc0TDJBaUFrcnNhK0dLWHRzUmNqVVdWYy93NWpBS1lMYjQzUE0zMS95ZmVkQytNU2cyS1l1K01aL1FLRXdibTZTeDlJSHIzWW94SHUzNElvSjJSSWZCaExHVTBrNk9jUU9sMjhUM3lHS0JoVW9Wc0E3VzhOTWVUL2s2ZkR4NmRkaUxwMGVNaWhSWFduNVhKdms5MDU5RDExM08zeUI5QS9wcEJ2cUxKYVRkRy91WFdGaFpPRjdRVVhhN05nZHdFeEF3M3pPWXp6cUJyNEpENERtY2FKS1RMTGdOZWNYSWovZTN6RU4rMEdsZUxydWh4TkRrRnFWam1oUnNWVjhzRmdDMHhFNUFCY2wwT25BYzFuOXBCc3l4dVorRnBsajU0UFhOS0E0UmkvbGFjWWY5Qm5pM0kzaHRXRVlZRG9kTXB6d2lRRUhXa0Jnd21JRjBUTWUxYmw4V3NGS0lTdkYyTlpEQ2RJQjlMdjdwNUZZVlFzOUdIZlMvNFZ1YiIsIm1hYyI6IjUwYWJiNTAzOTBjZGU3M2JjNmYxOWIzNWViZTM0NDViYTFmMmRmMzY1OGY3NzAzMDZlMmUzOGY5OGIwZmM3YTkiLCJ0YWciOiIifQ==
