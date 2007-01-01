В Калуге защитили права двух детей участника СВО

В среду, 25 марта, прокуратура Калужской области сообщила о защите прав двух несовершеннолетних детей (в том числе одного ребёнка-инвалида 1 группы с детства) погибшего участника специальной военной операции.

По данным ведомства, для получения положенных по закону региональных выплат необходимо было официально подтвердить, что их отец постоянно жил в Калужской области.

В ходе проверки опросили свидетелей, изучили документы из военкомата и миграционной службы. Факт проживания бойца в регионе подтвердился. Суд согласился с доводами прокуратуры.

Теперь для детей смогут оформить все положенные меры поддержки. Исполнение решения суда прокуратура держит на контроле.