В Калуге защитили права двух детей участника СВО
В среду, 25 марта, прокуратура Калужской области сообщила о защите прав двух несовершеннолетних детей (в том числе одного ребёнка-инвалида 1 группы с детства) погибшего участника специальной военной операции.
По данным ведомства, для получения положенных по закону региональных выплат необходимо было официально подтвердить, что их отец постоянно жил в Калужской области.
В ходе проверки опросили свидетелей, изучили документы из военкомата и миграционной службы. Факт проживания бойца в регионе подтвердился. Суд согласился с доводами прокуратуры.
Теперь для детей смогут оформить все положенные меры поддержки. Исполнение решения суда прокуратура держит на контроле.
