В Калужской области обновят Красную книгу
В Калужской области обновят Красную книгу

Дмитрий Ивьев
25.03, 12:00
1 544
Во вторник, 24 марта, прошло заседание комиссии по редким и исчезающим видам Калужской области. По итогам натурных исследований обновлены списки для Красной книги, сообщил министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа.

В основной краснокнижный список, который ляжет в основу второй части третьего издания Красной книги Калужской области включат беспозвоночных вязника элатероидного и гоплитиса вздутого, а также гриб аурантипорус шафранно‑жёлтый.

Млечник бурый (или древесинный) попадёт в особый список уязвимых видов — за его состоянием в регионе будут тщательно наблюдать.

