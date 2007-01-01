Март 2026 года окажется одним из самых тёплых в истории

Дмитрий Ивьев
25.03, 12:14
Средняя температура воздуха в Калуге превышает норму на 4,5 градуса.

- В историческом метеорологическом календаре это пока обеспечивает марту 2026 года скромное третье место по теплу после 2020 и 2007 годов, - рассказала в среду метеоролог Татьяна Инкина. - По количеству солнечных часов и минимальному количеству осадков первый месяц весны в Калуге остается лидером.

Она пояснила, что солнечную и сухую погоду удерживает долгоиграющий антициклон, который блокируют продвижение в наши края дождевых облаков. Но последние дни марта могут немного скорректировать итоги месяца.

