Март 2026 года окажется одним из самых тёплых в истории
Средняя температура воздуха в Калуге превышает норму на 4,5 градуса.
- В историческом метеорологическом календаре это пока обеспечивает марту 2026 года скромное третье место по теплу после 2020 и 2007 годов, - рассказала в среду метеоролог Татьяна Инкина. - По количеству солнечных часов и минимальному количеству осадков первый месяц весны в Калуге остается лидером.
Она пояснила, что солнечную и сухую погоду удерживает долгоиграющий антициклон, который блокируют продвижение в наши края дождевых облаков. Но последние дни марта могут немного скорректировать итоги месяца.
