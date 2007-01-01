Депутаты приняли отчёт Денисова
Депутаты приняли отчёт Денисова

Дмитрий Ивьев
25.03, 07:55
24 марта на заседании Думы депутаты рассмотрели отчёт о деятельности главы городского округа и администрации Калуги за 2025 год. В заседании участвовали Губернатор Калужской области Владислав Шапша, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, представители правительства области, общественных и ветеранских организаций, участники специальной военной операции, активисты территориальных общин, а также жители Калуги.

Дмитрий Денисов подвёл итоги развития экономики города, рассказал о строительстве и ремонте дорог, жилищном строительстве, модернизации инженерных коммуникаций, возведении объектов социальной и спортивной инфраструктуры, озеленении и развитии общественного транспорта. Были затронуты вопросы благоустройства, расселения аварийного жилья и капремонта домов, оказания помощи участникам специальной военной операции. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, градоначальник и представители регионального правительства ответили на вопросы жителей города. Отчёт был принят депутатами Думы, председатель Думы Юрий Моисеев поблагодарил за плодотворный труд главу городского округа, руководителей и сотрудников администрации.

