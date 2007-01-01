Вода в Оке поднимается
Главное управление МЧС 24 марта опубликовало новые данные о паводке.
В Калуге Ока за сутки поднялась на 26 сантиметров до отметки 118 сантиметров. Опасным считается показатель в 1350 сантиметров.
Протва в Спас-Загорье прибавила 18 сантиметров – до 335 сантиметров. Опасный показатель – 755 см.
Угра в Товарково поднялась на 16 сантиметров – до 322. Опасным там является уровень в 902 см.
Уровень воды в Жиздре увеличился на 11 сантиметров – до 461. Опасным считается 892 см.
