В центре Калуги появится улица Архитектора Евгения Киреева

В январе городская Дума публиковала проект решения о переименовании Профессионального проезда рядом с Центральным парком культуры и отдыха в проезд Архитектора Евгения Киреева. Однако на днях появился новый документ: проезд собираются переименовать в улицу имени известного архитектора.

Решение ещё должны утвердить городские депутаты.

Евгений Киреев был главным архитектором Калужской области в течение 38 лет – с 1961 по 1999 год. Он умер в 2006 году в возрасте 79 лет.

Среди проектов Киреева - музей космонавтики, ансамбль площади Победы, памятник 600-летию основанию Калуги, филармония и другие.