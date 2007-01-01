В Калуге установят новую мемориальную доску

В городе собираются увековечить память председателя Региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел Владимира Костенко, который в сентябре прошлого года скончался на 83 году жизни.

Мемориальная доска должна появиться на фасаде здания полиции на улице Суворова.

Проект соответствующего решения на днях опубликовала городская Дума.