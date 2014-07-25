Визит к стоматологу раз в полгода может спасти жизнь

20 марта во всем мире отмечают День здоровья полости рта. Казалось бы, рядовой профессиональный праздник, но стоматологи всего мира вкладывают в него куда более глубокий смысл, чем просто призыв чистить зубы по утрам.

В Калужской области к этой дате приурочили масштабную акцию: целую неделю в поликлиниках и частных клиниках региона можно бесплатно проверить не только состояние зубов, но и пройти онкоскрининг слизистой рта.

Мы поговорили с ведущими стоматологами региона — президентом Ассоциации стоматологов Калужской области, заслуженным врачом РФ Зоей Цукановой и заслуженным работником здравоохранения области, замглавврача Ириной Беловой — о том, почему профилактика давно перестала быть просто «чисткой зубов», как цифры статистики заставили врачей менять тактику и что на самом деле может увидеть стоматолог, заглянув пациенту в рот.

Двадцать причин для праздника

— Зоя Юрьевна, Ирина Петровна, почему именно 20 марта?

Зоя Цуканова:

— Дата выбрана не случайно, и у нее очень красивая философия. У детей в молочном прикусе ровно 20 зубов — это символ начала здоровой жизни. А Всемирная федерация стоматологов провела исследования и сформулировала так называемую «цель 20/20»: к окончанию жизни у пожилого человека должно сохраниться не менее 20 собственных здоровых зубов.

Вот такая математика здоровья: 20 марта, 20 молочных зубов у детей, 20 здоровых зубов у старшего поколения.

— Если честно, 20 своих зубов в 70 лет звучит как фантастика. Неужели это реально?

Зоя Цуканова:

— Это тот самый идеал, к которому мы должны стремиться. Это как планка, на которую мы равняемся в своей профилактической работе. И миссия этого дня как раз в том, чтобы напомнить: полость рта — это не просто дырки и пломбы. Это входные ворота всего организма. То, что происходит во рту, напрямую влияет на общее состояние здоровья.

— В прошлые годы акции длились почти неделю. В этом году график изменился?

Ирина Белова:

— Акция стартовала уже 16 марта и продлилась до 21 марта включительно. Принять участие мог абсолютно любой желающий. Никакой предварительной записи не нужно, достаточно было просто прийти в регистратуру нашей поликлиники на Ленина, 111, или в наши филиалы на Академической, 8, Строительном переулке, 10, и в Тульском переулке, 42.

Достаточно было сказать, что вы хотите пройти осмотр в рамках Всемирного дня здоровья полости рта. В рабочие дни мы принимаем с 8:00 до 19:00.

— И много людей приходит на такие бесплатные осмотры?

Зоя Цуканова:

— Приходит достаточно много. Но хочу подчеркнуть важную вещь: мы проводим такие осмотры не только по праздникам. Наша цель не столько разовая акция, сколько изменение сознания. Мы хотим, чтобы люди поняли: визит к стоматологу раз в полгода — это такая же норма, как мыть руки перед едой.

Что видит стоматолог, кроме кариеса

— Зоя Юрьевна, честно говоря, для обывателя сочетание слов «стоматология» и «онкология» звучит непривычно и пугающе. Насколько это реальная проблема?

Зоя Цуканова:

— К сожалению, это огромная мировая проблема. И она коварна тем, что полость рта — зона отличной визуализации. Каждый из нас, чистя зубы, может заглянуть себе в рот. Казалось бы, увидел что-то неладное — беги к врачу. Но статистика неумолима: в России выявляемость злокачественных новообразований полости рта на третьей-четвертой стадии составляет до 80%!

— Как же так? Ведь человек видит, что что-то не так: пятно, язвочка, припухлость...

Зоя Цуканова:

— А это самый опасный момент. Онкология в полости рта на ранних стадиях протекает абсолютно безболезненно. Ничего не болит, не мешает, ну есть какая-то шершавость или белесое пятно — подумаешь, прикусил щеку. Человек может годами не обращать на это внимания.

Мы проводили собственное исследование в Калужской области: пациенты, которым в итоге поставили диагноз на запущенных стадиях, не обращались к стоматологу по 8, 10 и больше лет!

Лампа, которая светит в темноте

— Но одного опыта мало? Нужно какое-то специальное оборудование, чтобы увидеть проблему на самой ранней стадии? Я слышал, в вашей поликлинике есть какая-то хитрая лампа, которая «просвечивает» онкологию.

Ирина Белова:

— Да, это метод аутофлюоресцентной стоматоскопии. Мы применяем его как дополнительный метод исследования. Выглядит это так: в затемненном кабинете врач и пациент надевают специальные очки, и мы смотрим слизистую через аппарат АФС. Здоровые ткани светятся зеленым, а патологические, и особенно злокачественные, дают эффект «темного пятна» — их свечение гасится. Это абсолютно безболезненная, быстрая процедура.

—Удается ли держать планку современности в областной стоматологии?

Зоя Цуканова:

— Сегодня наша поликлиника оснащена по самым высоким стандартам. В каждом отделении есть компьютерные томографы. В главном здании скоро заменим томограф на еще более современную модель.

Но моя особая гордость — это микроскопы. У нас их шесть только в главном здании, пять работают в системе ОМС, то есть лечение для пациента бесплатно. То, что мы лечим под микроскопом ежемесячно, еще пару лет назад мы делали за целый год!

Правило полоскания и смена пасты

— Дайте практические советы. Все мы знаем, что зубы нужно чистить два раза в день. Но, может быть, есть какие-то нюансы, о которых мы забываем или не знаем?

Зоя Цуканова:

— Главный совет: чистить зубы лучше после завтрака, а не до, как делают многие. И обязательно вечером, перед сном. Если нет возможности почистить зубы после обеда или перекуса — выработайте привычку просто прополоскать рот водой. Пожуйте жвачку без сахара, но не дольше пять минут, чтобы не перегружать височно-нижнечелюстной сустав.

И второй, самый важный совет: не выбирайте пасту по рекламе. Приходите к стоматологу раз в полгода, и мы подберем средства гигиены индивидуально для вас. Индивидуальный подход — это и есть настоящая ­профилактика.

