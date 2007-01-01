Молодые специалисты выбирают карьеру в сельском хозяйстве

24.03, 15:03
Молодежь выбирает востребованные прикладные профессии: механизаторов, агрономов, инженеров, работает ветврачами на животноводческих комплексах и заводах по переработке мяса. К примеру, в 2025 году в подразделения компании «Мираторг» пришли трудиться две тысячи молодых парней и девушек до 21 года.

Такое количество юных сотрудников доказывает, что молодые ребята сегодня не стремятся в офисы, а чаще задумываются о стабильной работе именно в производственных профессиях. Ведь современное сельское хозяйство развивается, становится технологичным, привлекательным местом работы и хорошей возможностью построить успешную карьеру.

Особенно много молодежи появилось на производствах, расположенных в Белгородской, Брянской и Курской областях. Новичкам помогают освоиться опытные наставники, проводят обучение прямо на рабочих местах. Благодаря этому ребятам удается быстрее освоить современные технологии и оборудование, уверенно двигаться вперед и расти профессионально.

При этом выстраивается бесшовная система подготовки кадров: от школьной парты до трудоустройства. Для студентов вузов-партнеров, таких как Брянский и Курский ГАУ, открыты брендированные аудитории, оснащенные всем необходимым для занятий. Учебные заведения получают рабочую технику, чтобы будущие механизаторы и инженеры учились на реальных, а не музейных экспонатах.

Например, в 2025 году оплачиваемые практики на площадках агрохолдинга «Мираторг» прошли около 600 студентов.

Начинающий специалист из Белгородской области Владимир Городов уверен, что работа в сельском хозяйстве дает стабильность и перспективы.

— Компании развиваются, внедряют новые технологии и предлагают достойную зарплату. Я думаю, что у меня и других молодых специалистов агрохолдинга есть возможность расти и развиваться. Одна из площадок находится всего в десяти минутах ходьбы от дома — это тоже важно. Я хочу жить и работать на своей земле и приносить пользу своему региону», — говорит Владимир.

Будущий ветеринар Екатерина Литовченко начала работать еще во время обучения в вузе по целевому договору. Студенты могут совмещать работу и учебу — для них формируется индивидуальный график.

— Одно из условий целевого договора — хорошая учеба. Сейчас мы учимся дистанционно, поэтому мне удобно совмещать работу и учебу. Я работаю по графику, а свободное время посвящаю занятиям, поэтому ни с зачетами, ни с экзаменами проблем нет, — рассказывает Екатерина.

После завершения обучения она гарантированно получит место ветеринарного врача.

Для иногородних студентов и переезжающих специалистов предоставляются жилье, транспорт, форма и бесплатное питание. Это позволяет молодежи минимизировать траты и полностью сосредоточиться на работе и профессиональном развитии. Также молодежь привлекает прозрачная система роста с ежегодным пересмотром зарплаты.

Для многих молодых людей работа в сельском хозяйстве — не только про карьерный рост и высокие доходы. Екатерина Крылова родилась в Москве, но в подростковом возрасте ее семья переехала в область и занялась сельским хозяйством. Ещё на третьем курсе девушка устроилась работать в агрохолдинге

— Это та работа, результатами которой ты можешь гордиться, можешь пощупать руками. Вместе с опытными агрономами мы ездим в поля, они показывают разницу в почвах, учат работать с техникой, дают ценные советы и от души делятся опытом. В планах у меня — расти профессионально, получить диплом, работать по профессии», — говорит Екатерина.

