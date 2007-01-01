Жителей Калуги предупредили о грязном воздухе
Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует вечером 24 марта почти полное отсутствие ветра в Калуге. Это может сказаться на качестве воздуха.
Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном воздухе.
Возможны жалобы людей на неприятный запах, ухудшение самочувствия, обострение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, аллергических заболеваний.
