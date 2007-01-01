В Дзержинском районе ввели режим повышенной готовности

Он будет действовать с 25 марта по 25 апреля из-за паводка, сообщил глава округа Егор Вирков.

По прогнозам, Угра разольётся и отрежет от мира деревню Староскаковское.

Дорогу от Учхоза уже обозначили сигнальной лентой.

- На данном участке будет организована лодочная переправа, - пояснил Вирков.

На данный момент уровень воды ещё не достиг опасных отметок.