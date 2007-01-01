Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Общество

В Дзержинском районе ввели режим повышенной готовности

Дмитрий Ивьев
24.03, 11:51
0 591
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Он будет действовать с 25 марта по 25 апреля из-за паводка, сообщил глава округа Егор Вирков.

По прогнозам, Угра разольётся и отрежет от мира деревню Староскаковское.

Дорогу от Учхоза уже обозначили сигнальной лентой.

- На данном участке будет организована лодочная переправа, - пояснил Вирков.

На данный момент уровень воды ещё не достиг опасных отметок.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
паводок
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImU3Wm1MY1d4MXVqWXBFM2oyaktXOVE9PSIsInZhbHVlIjoiREFNd0VibWdxaVd6ZXFxanFlMDlSME14VUNUc0xBUHBzWk95L2VqbE9JbTlKeGF0RHFBZVNJUFA0UTZJSnE5OHN0U2tYdlJRQmg4Tzk4QURmb3VaZTRxOFdENGNncEdvRGh5TitrekdVSGlqLzBWbXlqWjd3Um13UEJnY0I5WjhLNGh3R0tSM2pZZktXRXB5Vk4remd2bGd2VXhpNkc5S0FvUjBVTkt2V29ITTNTZkZrSFBwUEVPSTZ2aG1mNHBLNHlLT0xZdW5tQWVEL3ByZHVhMmZFUzhyWUQwRXZ5d3dEa2tLWWU3dnNuZjB4aE0rN09zaHlvWE91bk9JS24xbVR5ZjZnaFdqU1lybTVGRnhCWVlXTWRxbVdzMFVjbnRPYXBjOU5lUGlPVzlkSEd6eGJVVnlEUDVGOWk3V2k3clR4alJxVGlmQSt4aUxKaEtnODVRdnJScTdWT0wva20xcmFvODBTNlRqV2pZcVNaZVA4TkFNUHRwOG0yUUhqQ3EyZXBBUElKREhENHZjeE54dThaTjRINnFPSEF1NlEwLy8zVUNOZGZGd0Vac3JZZk9OOXRWdWI4d1lxSkV2R1h1SyIsIm1hYyI6IjAwODI1OWQyMzBkMjJlYTMwNjQ1OTVlMTA2NmYwM2JkZTY2ZmUxNzE3MTg1YWQ5ZDEyYTQ2NTkwYjcyYzFlNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im11c3dyZjBadUozb0N4b1hNTkVnNkE9PSIsInZhbHVlIjoiTy9vWUVGOTdXR0ZLdnA1ZnM4dTJXTEJxOEhpUkRIazNHUnhxeE5hSlI4Q1lqcy8ycnJra1hNVno0Qm82Y1JEK2hzYjIwOU5veHdLRnVmWElZbGlZRzVuOVpoR0tBQ1ErRS9MbUdsMExJd0txQndrVncyWXE1THNxcFJsL0dONWFSV3VhRWpCSHJua2dObWlmMHpTUlc5UWh2eUJ0c21BMzNYNzMybGNYWFVXWFFqUWVZbkhmSFBxdldtdys4ZkRyeG1jalRnWjcyeXVaZkZBbk5WbVpHQ1k5TEpMZkRscW5NbFZEUjRCckZFYndxSXUyQmIwdTZBMTQwdWMvL0E5K1RtbXFkdWZNZlMrODlHaGFNZkorTWczV2JtMXY5K3E2Qk1DZ0ZvaVhJYnhwdHZCT2orUEhEb0szb204ajR6ZmNiL3FDWWo2Wll0TDNwY1ppdWhBcDBNNVgyTlRKWjB2YVpQNWZ5TTdwU2hIcUozTzVnMTl5d21OVGxKemZWQVBQZjZGMms0UjVUUFFYZVcyMmNGcmNZeHB2V1FsdTBUSjhtNnJiOER4UlU1cEExdlZZdEljd1dMa2lsOHZZelpOWmJyVTJRMERyUDkvajhGWkk4K21TdHUwaHdEUUd2SkJZcURMVlRPSEttZE05UDB0WUV1SlVnYkFGODVOODJKL2xzcER6cE1MZGhkaVEvWDVTUW41bHgyWDNGOWx1enlmMTkzNXlrY1RjTWRvTlUyQnZzdHAxNkZVK1UrbnNqWXNyby9PV25uL2l3OXhNOG9oT1lIMjlIdVp0OVhLa1l4VHJKZWVGdDc1RzhBUVE3ckpuSnNWMXBFRDNBclJmb000SyIsIm1hYyI6IjcyZDJhNzFhODhiODQzN2E2ZGZjNmIyZWY0ZTlmYjdmODU3MGFiNzMyMjgzNDMwOTY0MThkMzk4YjNlOTE2NjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+