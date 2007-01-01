Очки дополненной реальности для обучения сотрудников на заводе в Оболенске

На заводе ГЕРОФАРМ внедрили AR-обучение для механиков и электриков. Сотрудник надевает специальные очки, и прямо в реальном цехе видит цифровые подсказки: система пошагово объясняет, какие элементы оборудования открыть, какой инструмент использовать и в какой последовательности выполнять операции. При этом линия продолжает работать, а реальные узлы и средства пожаротушения не задействуются — всё отрабатывается в дополненной реальности.

Формат особенно полезен для новых сотрудников, которые могут вместо обычной инструкции изучить работу оборудования “на пальцах” и без рисков для производства.

