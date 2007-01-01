В Думиничском районе чиновник получил штраф за срыв сроков ответа гражданину
Во вторник, 24 марта, прокуратура Думиничского района сообщила о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении начальника Чернышенского отдела по работе с территориями.
По данным ведомства, чиновник при рассмотрении обращения заявителя оставил без внимания довод о необходимости установки новых источников уличного освещения на территории населённого пункта.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Чиновнику назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
Заявителю дали ответ.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь