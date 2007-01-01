В Думиничском районе чиновник получил штраф за срыв сроков ответа гражданину

Во вторник, 24 марта, прокуратура Думиничского района сообщила о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении начальника Чернышенского отдела по работе с территориями.

По данным ведомства, чиновник при рассмотрении обращения заявителя оставил без внимания довод о необходимости установки новых источников уличного освещения на территории населённого пункта.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Чиновнику назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Заявителю дали ответ.