Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
В калужском аэропорту отменили два рейса
Общество

В калужском аэропорту отменили два рейса

Дмитрий Ивьев
23.03, 16:17
0 286
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 23 марта, пассажиры не смогли улететь в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы из-за ограничений на полёты в Грабцево. Напомним, из-за угрозы безопасности Росавиация закрыла калужское небо ещё в ночь на воскресенье.

А вот рейс в Казань «ЮВТ аэро» всё ещё собирается осуществить. Правда, вылет уже несколько раз переносился: пассажиры должны были улететь из Калуги в 13:30 воскресенья, но отправятся не раньше, чем в 18:50 понедельника.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+