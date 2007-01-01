В калужском аэропорту отменили два рейса

В понедельник, 23 марта, пассажиры не смогли улететь в Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы из-за ограничений на полёты в Грабцево. Напомним, из-за угрозы безопасности Росавиация закрыла калужское небо ещё в ночь на воскресенье.

А вот рейс в Казань «ЮВТ аэро» всё ещё собирается осуществить. Правда, вылет уже несколько раз переносился: пассажиры должны были улететь из Калуги в 13:30 воскресенья, но отправятся не раньше, чем в 18:50 понедельника.