Главная Новости Общество Житель Мосальска получил 300 часов работ за угрозы родным
Общество

Житель Мосальска получил 300 часов работ за угрозы родным

Дмитрий Ивьев
23.03, 14:40
В Мосальске вынесли приговор 56-летнему местному жителю, который угрожал расправой своей матери и сестре, сообщили 23 марта в прокуратуре.

По данным следствия, в феврале мужчина, будучи пьяным, устроил скандал дома и начал угрожать близким убийством. Женщины восприняли эти слова всерьёз.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. В свободное от основной деятельности время ему придётся отрабатывать на благо общества - например, убирать территории или выполнять другую полезную работу.

