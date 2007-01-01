Житель Мосальска получил 300 часов работ за угрозы родным

В Мосальске вынесли приговор 56-летнему местному жителю, который угрожал расправой своей матери и сестре, сообщили 23 марта в прокуратуре.

По данным следствия, в феврале мужчина, будучи пьяным, устроил скандал дома и начал угрожать близким убийством. Женщины восприняли эти слова всерьёз.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. В свободное от основной деятельности время ему придётся отрабатывать на благо общества - например, убирать территории или выполнять другую полезную работу.