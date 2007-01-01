Денисов попросил калужских рыбаков не выходить на лёд

При температуре воздуха в +10 градусов многие калужане продолжают выходить на поверхность Яченского водохранилища.

В понедельник, 23 марта, этот вопрос обсуждали на планёрке в городской администрации.

Глава города Дмитрий Денисов призвал рыбаков остановиться.

По его словам, здоровье гораздо важнее, а рыбачить можно и с берега.