Денисов попросил калужских рыбаков не выходить на лёд
При температуре воздуха в +10 градусов многие калужане продолжают выходить на поверхность Яченского водохранилища.
В понедельник, 23 марта, этот вопрос обсуждали на планёрке в городской администрации.
Глава города Дмитрий Денисов призвал рыбаков остановиться.
По его словам, здоровье гораздо важнее, а рыбачить можно и с берега.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь