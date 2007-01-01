Жительнице Сухиничей исполнилось 100 лет

Лидия Васильевна Колесник из Сухиничей отметила вековой юбилей — 21 марта ей исполнилось 100 лет.

Она родилась в Сухиничах в 1926 году. Когда началась Великая Отечественная война, вместе с одноклассницами уехала на Урал — учиться в ремесленное училище. Там освоила профессию электромонтёра и участвовала в строительстве шестой доменной печи Магнитогорского металлургического комбината.

За трудовой вклад Лидию Васильевну наградили медалью «За трудовую доблесть». После войны она вернулась домой, в Сухиничи, где живёт до сих пор.