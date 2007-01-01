Ока за сутки поднялась на 20 сантиметров
В понедельник, 23 марта, Главное управление МЧС по Калужской области опубликовало новые данные по паводку.
В Калуге уровень воды в Оке повысился на 20 сантиметров. Но до опасного значения остаётся ещё больше 12 метров.
Протва в Спас-Загорье поднялась на 24 сантиметра, Угра в Товарково – на 17 сантиметров, Жиздра в Козельске – на 12 сантиметров.
