Ока за сутки поднялась на 20 сантиметров

В понедельник, 23 марта, Главное управление МЧС по Калужской области опубликовало новые данные по паводку.

В Калуге уровень воды в Оке повысился на 20 сантиметров. Но до опасного значения остаётся ещё больше 12 метров.

Протва в Спас-Загорье поднялась на 24 сантиметра, Угра в Товарково – на 17 сантиметров, Жиздра в Козельске – на 12 сантиметров.