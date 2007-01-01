В новую Народную программу «Единой России» поступило более 16 тысяч предложений

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в заседании генсовета партии «Единая Россия», прошедшем 19 марта в Москве. На мероприятии подробно обсудили подготовку новой Народной программы и проведение предварительного голосования, которое определит будущих кандидатов от партии на выборах в Госдуму.

По мнению секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, «Единая Россия» готова к выполнению поставленных в рамках избирательной кампании 2026 года задач.

«Вся инфраструктура партии готова и загружена, мы находимся в активной фазе проведения предварительного голосования и в избирательной кампании. Наша задача — организованно этот путь пройти», — подчеркнул Владимир Якушев.

В новую Народную программу «Единой России» поступило уже свыше 16 тысяч предложений от граждан, сбор продолжается. Каждый, кто хочет принять участие в создании будущего нашей страны, может предложить свои идеи на сайте естьрезультат.рф. Кроме онлайн-платформы, партия также организует офлайн-площадки в 16 городах, в каждом из которых проживают более 600 тысяч избирателей.

Программа партии будет состоять из двух документов. Это новый подход в ее работе. Первый блок - непосредственно предвыборная программа, в которой соберут решения важных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Во второй блок будут включены основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описание стратегического образа России.

«Порядка 1900 наказов жителей нашей области уже поступило в новую программу до 2030 года. Люди видят результаты. В рамках предыдущей программы с 2020 года построили 10 школ и 22 детских сада, поликлинику на Правобережье Калуги, более 90 ФАПов в сельской местности. Отремонтировали 1,5 тыс. км дорог. Установили 300 станций водоочистки. Реализовали сотни проектов, которые работают на улучшение качества жизни», - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Владимир Васильев, заместитель секретаря Генсовета партии и руководитель фракции ЕР в Госдуме, отметил, что «Единая Россия» – законодательная опора Президента в парламенте. Её ключевой задачей является реализация поручений Главы государства по итогам Съездов партии, Посланий Федеральному Собранию, заседаний Госсоветов и прямых линий. С каждым годом количество членов партии растет - на данный момент их 2,653 миллиона, сторонников уже 938 тысяч.

Сейчас партия проводит предварительное голосование. По его итогам определится, кто из кандидатов будет представлять интересы жителей страны от партии «Единая Россия». Особое внимание уделяется участникам и ветеранам СВО, принявшим решение участвовать в выборах.

