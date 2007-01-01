Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Заболеваемость ОРВИ выросла в Калужской области
Заболеваемость ОРВИ выросла в Калужской области

Дмитрий Ивьев
23.03, 11:15
0 105
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

За неделю, с 16 по 22 марта, к врачам обратились 6188 человек. В восьми случаях был выявлен грипп, во всех остальных – ОРВИ, сообщили в понедельник в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За неделю заболеваемость выросла на 7,4%. Больных стало больше во всех возрастных группах, кроме школьников.

Семь случаев гриппа были в Калуге, один – в Перемышльском районе.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5uRkxNL3Q3VjY0cWpXYWlxaHk0Vmc9PSIsInZhbHVlIjoiS0hRWFFPdG93M2NGNGpTRkV6V3d3UkMzR2NNa0pnNnVHNWhRRzlXSEUwbnFldHNXQ2lRK1BobFFJWllsVmdNdThQaWkyUSsrU29nZm1meHljS29HOHZlQlBISERYNUROL0V0LzJFNHc5VFB6NjhNZ2d5L1ZJUlJ4R1U5eDJYcytNYTJONDM1SUNid1c2TXl4eTlpdDFuVkIrQmxDbm5jd3FYZTdxd2MwU3JYSDQ3ZDZSVHV3MXV0SXFweG1Oa3gzNWVjSmJFNWNSRUpCajBzYnZaTXpJQ21HdEZSU2pUYitaUlNOSnJUb0ZMdHNzRG5MVy9xOEwwbG9hbzVyQVFYaTRzM0pPQXRxL2x0aG5iNG1UMGF0UzNmdnYxMEF1S3cwd2hETWxFOVFPaDlaQkFFQ2Z2cmlOZFZ0TDdzejVBaysyb1dhN25WOTZ1ZFFTdFJGSHRFeDJaVm03MkMzTFNpWUtteDdRM1hwMERyZk04N1V6WWZmMUZRaHlNVnFHVXN3NHlsR2ZZRGVmSng2d29YZEM5OVBzci94Y0xOSWVuZUlFdWprSlA1dVppOHlyY2JUcllMOWE3Z24rNndEaUkvOSIsIm1hYyI6IjI3ZmVjYWQyMDhiOWUyZDA5ZDJkMTgzNjVhYTJhMjZjZWJiODRmNWIwNTE1OTNjZTEwN2E4MjhmMDkxM2QxMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklwdTQ1Uy9aQTVEMTdycFMxb0lBTGc9PSIsInZhbHVlIjoibVVEQVBscHlpMUc2WXBBWmVwUEFWVWEySUNlcVgzZVhiajNZazk1U2ZtMHMydVl5Mlp3WmJPMFBhTTAyZXByMjYxZW85dkRmcmM0VTc1dnNYbUdWVldFa2VHdGFIY3dQclAvMWpsOWQ4UFlkekNJalNOTWpmMHFvbTcxZ3JKVTVNL2lkd3FIZU9xaFpGNE5wb0hUaHdhblQ3RUFkWUdiMGU0ekcySTVZc1JjQjlVVTBva1hJV1JETTBpTkFuL0c4Zk1EbExkSlRwcUxzVEk4bFE5Tm1qQ3l3d1V6NGMxaHFuMUlleDdCeHk5SmV5ZlFtejNJcGxzdFBIZVY2VTRVdzR0ZFcyM25RV2svMDdpampNQ0Q0dVc1V0N6N1lXQWlsS01xeXAwZjcyencvNmllQTdhYmZjR1NCR3Q1Z1hpZUR3L1lzSlpXdldNYnJSbkh0Q01GOU9hTjRzcUZobm5MTGxwN1FLbXkyVXFpRHlxb1lxbzV6VnJFMkJVZVZNRkl0YnpVRW5NcW5ZajN3VDNPd29GTGUxVVFaREJlUkROYlZTNGFPOHBLdnFXZFdLanlRZGNhYUxESkk2N01NZ3M5Q2t6T3l6elJsVk1wQVl5NmVWUWJTbTJEQzRPOW9Dc1lwdmgzYThaYjVGdUdqZWIwRjBVci9DQ3dEQlB2eFFDY1IyV2UvdEs0U2V3MXo4enZyejdJbHBXamVqakFibEk1RDdFZjdqZlZNZFIwN3RYc2Q2a2s0WkNQTW96Yi9EQ2xMR09LeGl1dGMwNnpnWUxZT2Rha1VlK1g4d1V5aHJHRERIeWlZTnZQcERRc0FtWStnN2R4LzI0QU0xM0ZNZ044TSIsIm1hYyI6IjBlNDFiYTI5ZjE2YjAyZmQzNmI0YzRiMjAzMzljOTEyMTRkYjY4NjU4ZTQwMTI5ZGJiNTI1NDY4YzZjOGQzOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+