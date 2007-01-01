Заболеваемость ОРВИ выросла в Калужской области

За неделю, с 16 по 22 марта, к врачам обратились 6188 человек. В восьми случаях был выявлен грипп, во всех остальных – ОРВИ, сообщили в понедельник в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За неделю заболеваемость выросла на 7,4%. Больных стало больше во всех возрастных группах, кроме школьников.

Семь случаев гриппа были в Калуге, один – в Перемышльском районе.