Заболеваемость ОРВИ выросла в Калужской области
За неделю, с 16 по 22 марта, к врачам обратились 6188 человек. В восьми случаях был выявлен грипп, во всех остальных – ОРВИ, сообщили в понедельник в региональном Управлении Роспотребнадзора.
За неделю заболеваемость выросла на 7,4%. Больных стало больше во всех возрастных группах, кроме школьников.
Семь случаев гриппа были в Калуге, один – в Перемышльском районе.
