Зерноуборочные комбайны Ростсельмаш: наша техника не подводит!
Зерноуборочные комбайны Ростсельмаш: наша техника не подводит!

Профессионалы полей выбирают отечественный ACROS 585 и Т500. 

Мартовское солнце только пригрело землю, и она вдохнула свежий весенний воздух. Вместе с приходом весны вступают в дело профессионалы земли калужской - аграрии.

Сельхозпредприятия знают, что техника компании Ростсельмаш уже давно стала синонимом надежности, опорой для трудолюбивых и хозяйственных специалистов. Знатоки полей делают выбор в пользу отечественного производителя зерноуборочных комбайнов. 

Если комбайн, то Ростсельмаш

— Мы работаем в основном на технике Ростсельмаш, у нас 20 зерноуборочных комбайнов, один из наших передовиков – ACROS 585, – рассказывает главный инженер «Колхоз им. Ленина» Артём БАТАЛОВ. – Он отлично подхватывает наш режим работы, выполняет все, что требуется. Техника хорошая, у нас нареканий нет. В прошлом сезоне на зерноуборочных комбайнах мы убрали 9000 гектаров!

ACROS 585 не подвел! Комбайн мощный - 300 л. с., диаметр барабана молотилки - 800 мм. Техника хорошо работает при засорах, влажности. Топливный бак вместительный - на 540 литров, а значит, мы работаем, не отвлекаясь на дозаправку. Конечно, ожидать результат только от комбайна - неверно.

Важно самому правильно подготовить поле, понимать урожайность на разных участках, когда ты сам постарался, то и зерноуборочный комбайн отработает на все 100%! У нас бывало, что по 60-70 центнеров с гектара собирали на Ростсельмаш!

ACROS 585 обслуживается по гарантии, техцентр всегда с нами на связи, реагируют молниеносно, техника не простаивает. Да и серьезных поломок у нас не было, лишь что-то по мелочи. Но, опять же, решали вопрос быстро и снова шли в поля.

Правда, и у меня железное правило - технику мы любим, бережем, обслуживаем грамотно и вовремя. И она платит нам добром на добро, отдача от нее большая.

Скажу, что комбайны Ростсельмаш профессионально работают с любыми видами культур: от подсолнечника и кукурузы до рапса и зерновых. Надежность и экономия - отличительные качества российской техники, мы проверили! 

Нареканий нет!

- Мы работаем более 15 лет, выращиваем зерновые и зернобобовые культуры, засеиваем около 3000 гектаров земли, - рассказывает глава КФХ Михаил САВИН. - В автопарке держим пять зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш, один из них - Т500. Он уже намолотил более тысячи тонн, и нареканий по его работе у нас нет. В комбайне собрано все необходимое: мощность, экономичность дизельного двигателя: это 5 цилиндров, 360 л. с., большой запас крутящего момента и надежность конструкции!

Мы держим рабочую скорость в среднем до 8 километров в час, и наш Т500 намолачивал 200 тонн, если погода благоволила, и мы разумно ставили задачи.

На мой взгляд, площадь обмолота просто огромная - более восьми квадратных метров. Сепарация идет интенсивно, а зерно и солома практически не травмируются. Система Tetra Processor в диаметре составляет 800 мм, с ним обмолот проходит деликатно и без потерь. Хлебная масса идет плавно, при производительности комбайна до 30 т/час.

Зерноуборочный комбайн Т500 покорил нас и вместительным бункером на 10 000 литров, благодаря чему работаем без частых перерывов – разгрузка проходит реже. Выгрузка зерна в транспорт возможна даже с высотой бортов более 4 метров. При скорости 120 л/с полный бункер опустошается меньше чем за две минуты.

Зерноуборочные комбайны Ростсельмаш – это вклад в производительность и качество заготовленной продукции.

Реклама. ООО ТЦ «АГРИТ». ИНН 4029039456. erid: 2Vfnxx77LQr
eyJpdiI6IlU4V2QzREViWEVBa2s4RmlQclM5REE9PSIsInZhbHVlIjoiaVVYNmRXM1o4SjYza1ZnZ01JQUhDQU9oZDBVV29Kd0JvSWpvYXpiay9NSCtUQ0ZaZDZRTFN0R0kvRk5yTW04TnBpVzgrb0NQOUpmZnk5aGw1RFdNUUtTVHhpaDRjZWczUFNwN3oxci9aVHVDMEZmdlVtQS96REVDQTk0dWdjeHdTRHpCZGRoaTNucmRJZndrVFdoRVJJMlAyT2xweitxWjAxdXhrZTcweHhJRHduOHJnRnZTa2FHdUNObXlSMmYzelNic3l1bFpXakNCVWJMbnBLc3dsUmFDSnNLOEFhMEpEcGVnS1hnMitHbTdVbFFNZkxWTlV4QmJVVGk0SXN0OFRXUXlja1JyYlJDeE9ldnVTc0pLZWdUYjBrbmxQR0h1d2t6MS82RERqdDYwblMwdVY1NXMvbGZrc1dPZ1FjelJMQ3ZDcWhUSWlOVXZFUUhNdElUZWJRSU5Uai8vOWtLeGR3MEFHMUZZS0llblZTVEVLclc0QXUyTVNmV1BQUjhKNk9IbmFaSjlrVUJjd1o2RXpKK3Q2TlV5WFQ1T3B0Y0FyTnQ5UlV5cDcvQ0daWUpPZ0VTVE9TQVB2UkxLOFc1MSIsIm1hYyI6ImU3YmMzMWU5NzMxNjYzY2RiMzYzNDliNWZkMzdmNTkwYjg1NzMzOWVlMjU2MzgwMDlhZThiZDNlYjdhZTBjN2EiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ii9ILzNGTVdMZHNhZEFodSt2Tm82RkE9PSIsInZhbHVlIjoiR0ZqZFdjNkRPUW1Sa3h4ZFVpcEEzNEQxRzhQbS96RW9BaHFJNU1xcWlIZndrWmhKLzFDSml4a05acUswZ1dhb2xQSGNTcHF5eUlZOEdCUWg2YTgwVTdZR0t2YlFEUEZoaWJaaHpsRFA3ZWxYSC93Zzg1YU53MWNnY0FBT2dFQmNoQkxycU5EVG8rZ3NvaXVDUHI0cDVWSmI3b3VuMXYwUW4rVkFtYjJPUzNzOEw3UnNtZlBjZjdrZHRidmdhaVlmK1NTN1pRaDFTMm12NS82Z2RlMHBScWgwd2NRM1VFRlpkQ3FyYTVKZG55Qk56ckhHRkdzb2owYy9aSnN0aEx5dGFWYVJ6SWxWQVJUWGFvNU9VelpDYmdCUzlDTkRNQWNrZXI1SnVpc3JTTk1yRkFqakxIbm0wcnE3S2RDRTFyclZpcUZGemxVY3JZUkZSd0dTbUNXd05jMWorK1VhRGhkc3RqTyt2NExtekhyMlVkd0M1Z2c2eWFyVkR3cHN2N0VZandNK01VS3ZXcE5WRXdsR05yR0pnK2R3YVdOZkVnOGdCTy81Z1dZTVZIczhiV1lSa243VXZoV3VuMVljZ2tRSW1hWEFEaUJzMnQwRzJaTzBOa05ZT0dXYVFqOTE5WmZpcERGTTFHSHB2Mi9wSG54OW9rZXVqY1lzRGNDQUxhaWdyU1gzN2RjaVBhT3VHZ0NseGk1cmIvQzk2dndxeUxlTERBVW5FdG4xMm12VGdsK1dMdFpiQm0zTGZabWE4bzdQUGxyQkpzTjAxeXBISHNhNUxJL1hxN3IwZmZMQWtzTWZwSUlkTmt1Kzc2bUl6UGxEekRZQitaMVNZU3NkTVBBYiIsIm1hYyI6ImQ0NzAzODNlY2E5MzY2ODI1MmY4MWVhYWFiZmQzY2I2YjcyMmU1OTFhYmM5OTFmNzI4NWUwOTNmNTYyZDkxODQiLCJ0YWciOiIifQ==
