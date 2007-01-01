Зерноуборочные комбайны Ростсельмаш: наша техника не подводит!
Мартовское солнце только пригрело землю, и она вдохнула свежий весенний воздух. Вместе с приходом весны вступают в дело профессионалы земли калужской - аграрии.
Сельхозпредприятия знают, что техника компании Ростсельмаш уже давно стала синонимом надежности, опорой для трудолюбивых и хозяйственных специалистов. Знатоки полей делают выбор в пользу отечественного производителя зерноуборочных комбайнов.
— Мы работаем в основном на технике Ростсельмаш, у нас 20 зерноуборочных комбайнов, один из наших передовиков – ACROS 585, – рассказывает главный инженер «Колхоз им. Ленина» Артём БАТАЛОВ. – Он отлично подхватывает наш режим работы, выполняет все, что требуется. Техника хорошая, у нас нареканий нет. В прошлом сезоне на зерноуборочных комбайнах мы убрали 9000 гектаров!
ACROS 585 не подвел! Комбайн мощный - 300 л. с., диаметр барабана молотилки - 800 мм. Техника хорошо работает при засорах, влажности. Топливный бак вместительный - на 540 литров, а значит, мы работаем, не отвлекаясь на дозаправку. Конечно, ожидать результат только от комбайна - неверно.
Важно самому правильно подготовить поле, понимать урожайность на разных участках, когда ты сам постарался, то и зерноуборочный комбайн отработает на все 100%! У нас бывало, что по 60-70 центнеров с гектара собирали на Ростсельмаш!
ACROS 585 обслуживается по гарантии, техцентр всегда с нами на связи, реагируют молниеносно, техника не простаивает. Да и серьезных поломок у нас не было, лишь что-то по мелочи. Но, опять же, решали вопрос быстро и снова шли в поля.
Правда, и у меня железное правило - технику мы любим, бережем, обслуживаем грамотно и вовремя. И она платит нам добром на добро, отдача от нее большая.
Скажу, что комбайны Ростсельмаш профессионально работают с любыми видами культур: от подсолнечника и кукурузы до рапса и зерновых. Надежность и экономия - отличительные качества российской техники, мы проверили!
- Мы работаем более 15 лет, выращиваем зерновые и зернобобовые культуры, засеиваем около 3000 гектаров земли, - рассказывает глава КФХ Михаил САВИН. - В автопарке держим пять зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш, один из них - Т500. Он уже намолотил более тысячи тонн, и нареканий по его работе у нас нет. В комбайне собрано все необходимое: мощность, экономичность дизельного двигателя: это 5 цилиндров, 360 л. с., большой запас крутящего момента и надежность конструкции!
Мы держим рабочую скорость в среднем до 8 километров в час, и наш Т500 намолачивал 200 тонн, если погода благоволила, и мы разумно ставили задачи.
На мой взгляд, площадь обмолота просто огромная - более восьми квадратных метров. Сепарация идет интенсивно, а зерно и солома практически не травмируются. Система Tetra Processor в диаметре составляет 800 мм, с ним обмолот проходит деликатно и без потерь. Хлебная масса идет плавно, при производительности комбайна до 30 т/час.
Зерноуборочный комбайн Т500 покорил нас и вместительным бункером на 10 000 литров, благодаря чему работаем без частых перерывов – разгрузка проходит реже. Выгрузка зерна в транспорт возможна даже с высотой бортов более 4 метров. При скорости 120 л/с полный бункер опустошается меньше чем за две минуты.
Зерноуборочные комбайны Ростсельмаш – это вклад в производительность и качество заготовленной продукции.
