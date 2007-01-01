Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
В Людиново компания выплатила долг по зарплате только после угрозы уголовного дела
Общество

В Людиново компания выплатила долг по зарплате только после угрозы уголовного дела

Дмитрий Ивьев
23.03, 08:00
0 112
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Предприятие из Людиново наконец расплатилось с бывшим сотрудником, которому долго не платили зарплату. Сумма долга составила 110 тысяч рублей, рассказали 23 марта судебные приставы.

Экс-работник обратился в суд: компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых, задолжала ему почти 100 тысяч рублей зарплаты. Суд поддержал человека и обязал фирму выплатить не только основной долг, но и компенсацию за задержку, а также за моральный вред — ещё около 10 тысяч рублей.

Делом занялись судебные приставы. Они применили к компании меры давления: ограничили возможности по распоряжению средствами, наложили штраф в 20 тысяч рублей за просрочку и, главное, предупредили руководство: если долг не погасить, может завестись уголовное дело за неисполнение решения суда.

И только после этого фирма нашла деньги. Долг перед бывшим работником выплатили полностью, штраф тоже оплатили.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+