В Людиново компания выплатила долг по зарплате только после угрозы уголовного дела

Предприятие из Людиново наконец расплатилось с бывшим сотрудником, которому долго не платили зарплату. Сумма долга составила 110 тысяч рублей, рассказали 23 марта судебные приставы.

Экс-работник обратился в суд: компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых, задолжала ему почти 100 тысяч рублей зарплаты. Суд поддержал человека и обязал фирму выплатить не только основной долг, но и компенсацию за задержку, а также за моральный вред — ещё около 10 тысяч рублей.

Делом занялись судебные приставы. Они применили к компании меры давления: ограничили возможности по распоряжению средствами, наложили штраф в 20 тысяч рублей за просрочку и, главное, предупредили руководство: если долг не погасить, может завестись уголовное дело за неисполнение решения суда.

И только после этого фирма нашла деньги. Долг перед бывшим работником выплатили полностью, штраф тоже оплатили.