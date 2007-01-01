Жительнице Калужской области исполнилось 104 года
В пятницу, 20 марта, отмечает день рождения Валентина Ивановна Чудная из Малоярославецкого района.
Фотографию одной из старейших жительниц региона опубликовал глава района Вячеслав Парфенов, который заехал к имениннице в гости.
Валентина Ивановна родилась в деревне Самсыкино в 1922 году.
Во время Великой Отечественной войны работала в лесничестве, а потом много лет - в железнодорожной поликлинике.
- Секрет её долголетия, по словам родных, — в активности и жизнелюбии, - отметил Парфенов.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь