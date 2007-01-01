Жительнице Калужской области исполнилось 104 года
Жительнице Калужской области исполнилось 104 года

Дмитрий Ивьев
20.03, 16:32
В пятницу, 20 марта, отмечает день рождения Валентина Ивановна Чудная из Малоярославецкого района.

Фотографию одной из старейших жительниц региона опубликовал глава района Вячеслав Парфенов, который заехал к имениннице в гости.

Валентина Ивановна родилась в деревне Самсыкино в 1922 году.

Во время Великой Отечественной войны работала в лесничестве, а потом много лет - в железнодорожной поликлинике.

- Секрет её долголетия, по словам родных, — в активности и жизнелюбии, - отметил Парфенов.

