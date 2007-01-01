В Калужской области прошли учения на газовом хранилище
По легенде, иностранные террористы атаковали объект топливно-энергетического комплекса региона, сообщили 20 марта в Управлении ФСБ.
Рядом с газовым хранилищем нашли две стартовые площадки для дистанционного запуска беспилотников со взрывчаткой.
Силовики эвакуировали жителей расположенных рядом населенных пунктов.
Обезврежена также группа вооруженных диверсантов.
Как пояснили в ФСБ, все цели учений достигнуты.
