Школьники ушли в «Одноклассники»

Возрастающую популярность социальной сети «Одноклассники» среди несовершеннолетних выявил оператор Т2, проанализировав трафик платформы. С августа 2025 года число ее пользователей до 18 лет выросло на 27%. Тренд наблюдается также среди категории абонентов старше 55. Это может быть обусловлено введением ограничений на голосовые вызовы в иностранных мессенджерах и переходом в альтернативные каналы коммуникации.

Рост зумеров и альфа в «Одноклассниках» с августа 2025 года по февраль 2026 года проходил без резких скачков – на 5-10% месяц к месяцу. Общий тренд с августа показывает несущественное снижение в количестве пользователей – на 2%. Наибольший спад зафиксирован среди людей 25-34 лет – на 15%. Динамика аудитории в других категориях осталась неизменной.