«Клиника ЗДОРОВьЯ»: от педиатра до офтальмолога

Мы поговорили с теми, кто делает «Клинику ЗДОРОВьЯ» тем местом, куда хочется возвращаться, даже когда ничего не болит.

Представьте: у вашего ребенка поднялась температура посреди ночи, или вы сами не знаете, к какому врачу бежать с внезапной болью, а может, вам просто нужен «свой» доктор, который будет помнить историю всей семьи с рождения.

«Мы ведем пациента за ручку»

Первое, что замечаешь, когда попадаешь в педиатрическое отделение, что здесь не чувствуется больничной тоски. Вместо строгих кушеток у кабинетов — мягкие пуфики, столики для рисования и игрушки. Но главное чудо происходит за закрытыми дверями кабинетов.

Штат укомплектован так, что маме с ребенком не нужно ездить на другой конец города к узкому специалисту

— Если мы рассматриваем тяжелые интересные случаи, мы всегда привлекаем наших специалистов для точности постановки диагноза, — рассказывает Игорь

Попов, заведующий педиатрическим отделом. — И, наверное, главное — это наша доброта. Практически все пациенты с определенными диагнозами с нами на связи. Здесь не боятся острых состояний. Если ребенок поранился или ему резко стало плохо, здесь не откажут, понимая, что вопрос нужно решать «здесь и сейчас». А для самых маленьких есть комната матери и ребенка, где можно спокойно покормить малыша вдали от чужих глаз. Сюда приходят семьями: отделение обслуживает от 70 до 100 пациентов в день, предлагая годовые программы ведения и вакцинации в декретированные сроки.

«Покажи, расскажи, а потом сделай»

Отдельный этаж клиники — это королевство детской стоматологии. Полина Серегина, заведующая отделением стоматологии, раскрывает секрет работы с маленькими клиентами: главное — подружиться.

— С детьми надо больше разговаривать, чем со взрослыми, — улыбается Полина Серегина. — У нас есть техника: покажи, расскажи, а потом сделай. Если ребенок видит необычный инструмент, он пугается. А если ты говоришь: «Это волшебная палочка, мы уберем ею грязь с зуба», страх уходит. В арсенале отделения — пять детских специалистов, которые принимают до 30 детей в день. В ход идут не только профессиональные навыки, но и мультики, и, конечно, подарки: девочкам — колечки, мальчикам — машинки. Это не просто баловство, а терапия: «Бывает, ребенок боится, но ради колечка готов лечиться». Стоматологи следят за здоровьем с самого первого зубика, но если нужно, готовы помочь и раньше, диагностируя проблемы с уздечкой языка у новорожденных, мешающие грудному вскармливанию. У многих детских стоматологов есть и взрослые сертификаты, поэтому повзрослевшие дети остаются с ними навсегда, приводя уже своих малышей.

«Театр начинается с вешалки, а клиника — с записи»

Марина Вишневецкая, главный врач «Клиники ЗДОРОВьЯ», знает о своем детище все. Когда спрашиваешь, чем можно гордиться, она не спешит хвастать только аппаратами (они здесь экспертного класса: УЗИ, эндоскопия, рентген). Она говорит о доступности во всех смыслах.

— Мы гордимся тем, что мы многопрофильны и доступны, — поясняет Марина Вишневецкая. — Доступны территориально (в центре, со своей парковкой), доступны по ценовой политике (к нам даже из Москвы приезжают) и доступны в общении. Ориентированность на пациента — залог выздоровления. В клинике работает 90 врачей. Здесь можно найти даже редчайших специалистов, например, сурдолога (лечит слух). Удобное мобильное приложение, быстрая запись и отсутствие очередей делают свое дело: за пять лет работы клиентская ­база перевалила за 110 тысяч человек.

А в год «Клиника ЗДОРОВьЯ» принимает более 72 тысяч пациентов.

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

www.zdorovie-kaluga.ru

тел.: +7 (4842) 55-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.