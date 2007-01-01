Главная Новости Общество В калужском заповеднике насчитали 114 зубрят
В калужском заповеднике насчитали 114 зубрят

Дмитрий Ивьев
20.03, 12:32
Животные родились в 2025 году, сообщили 20 марта в заповеднике «Калужские засеки», опубликовав фото Виталия Горшкова.

Популяция зубров продолжает расти. 114 детенышей – это новый рекорд для заповедника.

- Учёты животных проводили так: проезжали десятки километров на снегоходах и болотоходах. Изучали следы зубров, разбирались в хитросплетениях их дневных переходов, местах лёжек, - пояснили в «Калужских засеках». - Визуальные учёты проводили на подкормочных площадках, куда приходит основная часть обитающих сегодня в заповеднике зубров. При подсчете также использовали информацию (тысячи отснятых кадров) с фотоловушек.

Всего в заповеднике насчитали 691 зубра.

eyJpdiI6IlJyRzFpc2Q3VHhQckV3b29zeE5PSmc9PSIsInZhbHVlIjoiRi9YaS84WEdORE40YmdhYWY4OGVYc1VZTDkyNG1Lajh2by9rWHRleGM5OGRCR0lZSUdiWEFPQUF4WWVENWkxT3FEaHZPMnNWQTV6aFo2d1lRajFhZkY1MlZ1azQyNmp3SkM3b2JLSy92UkY1cFNJR1dPZVdZTXdPQ1JZdXB3OTB3Rkt0SUlXM2R1d0pnby9DVTllRVFNMUptMC9KU0tJYmJkeVRsUWhxMStwVFNvelhRV3oyTlZuQjhGbEVrMjNRVE5Vb2hDemREelBMVm54MkNSOXZYQ3ozSklMZ21uMHJ2ZDl6a2FWR1dVZk9iT0pGTkVmc285YlU0YnpCdi9YczFndnNhYnhkbHp0ek9LYkRlbHhMdXB2R0I5YVJxY0t4dXFHZ1o4WTh0WUt6V1FtT0JoU0FOMUtySXZMcE9PV29NVytBY2NOakx6VUJUaEI4QVMydGdaRnBuV0Y1Y3NYeGlNa2tKdlpFSnI0S2Z2bHVrcFZpWEFmVXRMVW1XcDdYaFpyQmVuSVN5M1d5U0NpSVNiMzVDYWo0bmZxaG43Y2RIeGUzVFRjdTlubUYvbitkUnJkRGlXN1lLZWRlZG85SyIsIm1hYyI6ImE4NzIyZjJmZWM5NjZjMGVkY2Y5YmFlMzc3ZTI4Y2IwMzJiOGU5NjdjNmE2ZTE3OWJhODI4ZmVhOTEzYjZiZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IklIOGpIZHV6Q1B3SndsRHZJYjZjdEE9PSIsInZhbHVlIjoiZHFnUTRlbXhjbWF0MXFPRkNXTWZQT2dIRzltYXhuUHZOSFZuOGpLUkRVZ0p6MFJwM1RQbUJvOEJuOE9ldzJXUWt6TUpacldLOEpmeXFncVFCWmwrLzBWT3krTmtBRmJpMTg1UithLy9SSlB2cTQzYTZMcWt1M2NjZVVMQUQrWnRMN2NlOUF2VXZNQ09QdFRrTEpvZWxndGwrR05UWklKYVRZdVJLNHFBM1VxMllJSjFFb0hJTEF1YVJSNkVMNUl3ZUd6dytaV25aYzh0aTQ2alQ5TjlKekI2OVErcnJWK1lBdThvU1FuRlZzUkZGNFVVcmFhQ0ZDc2ZpSGlMREZNL09xbHFqeUdQNEdSUDBrKzg1d3dJMXJzOXVWNmxLdDRSaWNtRVNTblFEY1cySElIU0s5eUJtd3oxcHY3dXg3RExuTkxCOFhibjgvOG1lenN0dnZYc3A5S2FpeDJ0MzdKWTNQOVVSSjZQaXp0aFU0S0crSU44dElxaGtWTHEwTzlwS2pKZFJqR0hqZm9YUnlwUW9oSkJDNGxqVmdINkhqRFphY0R1ZER1cXJZU20zVGEwRnl6TW5SSGJUZFdqbUNoTjdmc1JsVHJGdUVwTUl4WllWNGs5S1IwVW5LN3Y4cGU4ME1yWDdrcVVCVGJrVE9jYzBVTnRjdWlGK3JQbXNKM2sxQTkyTWdBMmhwTi9zS24rbVNwWmRwVFkvMWo5VGFuV1hEZnV5Tk9tekNBZHIrcGpVdWNaaSt0c0R0WEdIUmhoVEFOcXNFOGphZ0VkMGk0NEE4ZnVUaWdOcmprY1lGTXZ4dC8wZ1gwSUdzL29zV29IL3IzaFlaLzd2L2lrTTF5YyIsIm1hYyI6ImJlY2NlYTE4YzJlM2FiZDhlNzkxZDZlMzI2OTY2OWNkYWZhNTgwOTllYTRiMDczZGM0MDk3YzYxNTMzM2E5MDEiLCJ0YWciOiIifQ==
