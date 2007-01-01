В калужском заповеднике насчитали 114 зубрят

Животные родились в 2025 году, сообщили 20 марта в заповеднике «Калужские засеки», опубликовав фото Виталия Горшкова.

Популяция зубров продолжает расти. 114 детенышей – это новый рекорд для заповедника.

- Учёты животных проводили так: проезжали десятки километров на снегоходах и болотоходах. Изучали следы зубров, разбирались в хитросплетениях их дневных переходов, местах лёжек, - пояснили в «Калужских засеках». - Визуальные учёты проводили на подкормочных площадках, куда приходит основная часть обитающих сегодня в заповеднике зубров. При подсчете также использовали информацию (тысячи отснятых кадров) с фотоловушек.

Всего в заповеднике насчитали 691 зубра.