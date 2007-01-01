Симфония вен, или Как я подружилась с флебологом
Знаете это чувство, когда ты молодая, активная, только что с тренировки, вся такая красивая и спортивная, а потом бац — и что-то стреляет не там, где надо?
В моем случае «стрельнуло» под коленями. Сначала я списала на усталость, потом на то, что перестаралась с выпадами, а потом в голову полезли мысли из серии «а не тромб ли это?».
Интернет, как всегда, был бескомпромиссен: выдавал варианты от варикоза до срочной эвакуации в стационар.
Я, как человек ответственный и жутко мнительный, когда дело касается здоровья, решила не гадать на кофейной гуще. Тем более, подружки, которые вечно все знают лучше, хором затараторили: «Ира, даже не думай! Только Эндохирургический Центр! Там твои вены как на ладони увидят».
Сказано — сделано. Захожу на их сайт. И знаете, что меня сразу подкупило? Там не нужно было продираться сквозь дебри телефонных автоинформаторов. Нашла раздел «Наши специалисты», увидела приятное лицо сосудистого хирурга Дениса Александровича Бетца, ткнула кнопку «записаться» и, о чудо, практически в один клик вечером следующего дня я уже числилась на прием. Красота!
Встреча у кабинета, или разведка боем
Решив, что пунктуальность — вежливость королев, я пришла чуть пораньше. В центре, кстати, оказалось очень уютно и стерильно чисто, без больничного ужаса. Девочки на регистрации — отдельная любовь: улыбнулись, бумажки оформили за минуту и тут же проводили меня к нужной двери.
Возле кабинета уже ждала женщина. Мой внутренний журналист, который дремлет, но не спит никогда, тут же включил режим «А давай-ка спросим!».
— А почему вы выбрали именно этот центр и этого врача? — поинтересовалась я, кивнув на табличку.
Женщина оживилась:
— Ну, во‑первых, локация шикарная — в центре, добираться удобно с любого конца города. Во-вторых, отзывы — сплошной позитив. Я и сама уже не первый раз сюда прихожу по разным вопросам. И самое главное, время приема! Можно после работы прийти, что для меня золото. Не нужно шефу объяснять, почему я в середине дня уползаю по своим венным делам.
Я согласно закивала. Про отпроситься с работы — это больная тема.
Тут меня пригласили в кабинет, и диалог пришлось свернуть.
Свидание с врачом и звуки моих вен
Денис Александрович оказался именно таким, как на фото — приветливым и располагающим. Пока я тараторила про свои «стреляющие» колени, появившиеся сосудистые звездочки и ужасы из интернета, он спокойно слушал, задавал вопросы и уже через пять минут я стояла у аппарата УЗИ.
— Сейчас посмотрим, что там у вас, — сказал он, водя датчиком по ногам.
И вот тут меня ждал сюрприз. В какой-то момент он приложил какой-то инструмент к моей ноге и сказал: «Послушаем?». Я опешила:
— Вены разве можно слушать? Они же не сердце!
— Еще как можно, — улыбнулся доктор. — У каждой вены свой голос.
Звучало это, признаюсь, как магия, но очень успокаивающе. Минут через десять диагностики Денис Александрович вынес вердикт: «Ничего критичного. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Но сосудистые звездочки мы можем вам убрать, если хотите, чтобы ножки были красивые».
Услышав заветное «ничего страшного», я выдохнула, но на склеротерапию записалась. И мой журналистский блокнот снова пошел в ход. Раз уж я попала в святая святых к флебологу, нужно брать интервью.
Пять минут с хирургом — о возрасте, сезонах и страхах
— Денис Александрович, а к вам чаще молодежь приходит или люди постарше? — спросила я, пока он заполнял бумаги.
— Ну, в основном пациенты за сорок, — ответил он. — Но сейчас тенденция, конечно, молодеет. Все зависит от профессии, наследственности, факторов риска. Часто приходят женщины после родов, но бывает, что и нерожавшие сталкиваются с проблемой.
— А городские жители чаще болеют или с периферии?
— Знаете, люди из области, занятые физическим трудом, чаще отпускают ситуацию на самотек — некогда им по клиникам ходить. А вот урбанизация делает свое дело. Горожане более подкованы, видят рекламу, приходят на УЗИ, даже если просто что-то настораживает, и уже тогда решаем — оперировать или нет.
— То есть вы можете кому-то сказать «Нет, вам не надо» и не навязываете услуги? — уточнила я, вспомнив страшилки знакомых. — А то многие боятся, что их разведут на деньги.
— Обязательно скажем, — твердо ответил Денис Александрович. — Но бывает и по-другому.
Приходит мужчина, жена настояла, занят тяжелым трудом, визуально вены маленькие, его ничего не беспокоит. Делаем УЗИ, а вена на всем протяжении не работает — это же высокий риск тромбов! Тогда мы говорим: «Вам обязательно надо». Но решение всегда за пациентом.
В итоге из кабинета я вышла счастливая, с назначенной датой маленькой процедуры и с железобетонной уверенностью, что мои вены в полном порядке, да еще и «голосистые» оказались.
Так что, если кого-то беспокоят ноги, не тяните до последнего, как я. Записывайтесь в один клик к флебологу и идите в Эндохирургический Центр слушать симфонию собственных вен. Это, знаете ли, успокаивает не хуже йоги.
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3
8 (4842) 926-977
сайт: эхц.рф
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.