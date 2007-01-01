Симфония вен, или Как я подружилась с флебологом

Знаете это чувство, когда ты молодая, активная, только что с тренировки, вся такая красивая и спортивная, а потом бац — и что-то стреляет не там, где надо?

В моем случае «стрельнуло» под коленями. Сначала я списала на усталость, потом на то, что перестаралась с выпадами, а потом в голову полезли мысли из серии «а не тромб ли это?».

Интернет, как всегда, был бескомпромиссен: выдавал варианты от варикоза до срочной эвакуации в стационар.

Я, как человек ответственный и жутко мнительный, когда дело касается здоровья, решила не гадать на кофейной гуще. Тем более, подружки, которые вечно все знают лучше, хором затараторили: «Ира, даже не думай! Только Эндохирургический Центр! Там твои вены как на ладони увидят».

Сказано — ​сделано. Захожу на их сайт. И знаете, что меня сразу подкупило? Там не нужно было продираться сквозь дебри телефонных автоинформаторов. Нашла раздел «Наши специалисты», увидела приятное лицо сосудистого хирурга Дениса Александровича Бетца, ткнула кнопку «записаться» ​и, о чудо, практически в один клик вечером следующего дня я уже числилась на прием. Красота!

Встреча у кабинета, или разведка боем

Решив, что пунктуальность — ​вежливость королев, я пришла чуть пораньше. В центре, кстати, оказалось очень уютно и стерильно чисто, без больничного ужаса. Девочки на регистрации — ​отдельная любовь: улыбнулись, бумажки оформили за минуту и тут же проводили меня к нужной двери.

Возле кабинета уже ждала женщина. Мой внутренний журналист, который дремлет, но не спит никогда, тут же включил режим «А давай-­ка спросим!».

— А почему вы выбрали именно этот центр и этого врача? — ​поинтересовалась я, кивнув на табличку.

Женщина оживилась:

— Ну, во‑первых, локация шикарная — ​в центре, добираться удобно с любого конца города. Во-­вторых, отзывы — ​сплошной позитив. Я и сама уже не первый раз сюда прихожу по разным вопросам. И самое главное, ​время приема! Можно после работы прийти, что для меня золото. Не нужно шефу объяснять, почему я в середине дня уползаю по своим венным делам.

Я согласно закивала. Про отпроситься с работы — ​это больная тема.

Тут меня пригласили в кабинет, и диалог пришлось свернуть.

Свидание с врачом и звуки моих вен

Денис Александрович оказался именно таким, как на фото — ​приветливым и располагающим. Пока я тараторила про свои «стреляющие» колени, появившиеся сосудистые звездочки и ужасы из интернета, он спокойно слушал, задавал вопросы и уже через пять минут я стояла у аппарата УЗИ.

— Сейчас посмотрим, что там у вас, — ​сказал он, водя датчиком по ногам.

И вот тут меня ждал сюрприз. В какой-­то момент он приложил какой-­то инструмент к моей ноге и сказал: «Послушаем?». Я опешила:

— Вены разве можно слушать? Они же не сердце!

— Еще как можно, — ​улыбнулся доктор. — ​У каждой вены свой голос.

Звучало это, признаюсь, как магия, но очень успокаивающе. Минут через десять диагностики Денис Александрович вынес вердикт: «Ничего критичного. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Но сосудистые звездочки мы можем вам убрать, если хотите, чтобы ножки были красивые».

Услышав заветное «ничего страшного», я выдохнула, но на склеротерапию записалась. И мой журналистский блокнот снова пошел в ход. Раз уж я попала в святая святых к флебологу, нужно брать интервью.

Пять минут с хирургом — о возрасте, сезонах и страхах

— Денис Александрович, а к вам чаще молодежь приходит или люди постарше? — ​спросила я, пока он заполнял бумаги.

— Ну, в основном пациенты за сорок, — ​ответил он. — ​Но сейчас тенденция, конечно, молодеет. Все зависит от профессии, наследственности, факторов риска. Часто приходят женщины после родов, но бывает, что и нерожавшие сталкиваются с проблемой.

— А городские жители чаще болеют или с периферии?

— Знаете, люди из области, занятые физическим трудом, чаще отпускают ситуацию на самотек — ​некогда им по клиникам ходить. А вот урбанизация делает свое дело. Горожане более подкованы, видят рекламу, приходят на УЗИ, даже если просто что-­то настораживает, и уже тогда решаем — ​оперировать или нет.

— То есть вы можете кому-­то сказать «Нет, вам не надо» и не навязываете услуги? — ​уточнила я, вспомнив страшилки знакомых. — ​А то многие боятся, что их разведут на деньги.

— Обязательно скажем, — ​твердо ответил Денис Александрович. — ​Но бывает и по-­другому.

Приходит мужчина, жена настояла, занят тяжелым трудом, визуально вены маленькие, его ничего не беспокоит. Делаем УЗИ, а вена на всем протяжении не работает — ​это же высокий риск тромбов! Тогда мы говорим: «Вам обязательно надо». Но решение всегда за пациентом.

В итоге из кабинета я вышла счастливая, с назначенной датой маленькой процедуры и с железобетонной уверенностью, что мои вены в полном порядке, да еще и «голосистые» оказались.

Так что, если кого-­то беспокоят ноги, ​не тяните до последнего, как я. Записывайтесь в один клик к флебологу и идите в Эндохирургический Центр слушать симфонию собственных вен. Это, знаете ли, успокаивает не хуже йоги.

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3

8 (4842) 926-977

сайт: эхц.рф

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ