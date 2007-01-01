Геннадий Новосельцев пригласил жителей области принять участие в предварительном голосовании «Единой России»

Стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ девятого созыва.

Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал председатель областного парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Новосельцев.

По его словам, процедура призвана выявить тех, кому люди доверяют больше всего.

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Создан оргкомитет, который возглавляет секретарь регионального отделения партии, губернатор области Владислав Шапша. В него вошли политики, волонтёры, общественники, представители СМИ.

Кандидаты должны подготовить и опубликовать до 15 мая - два видео о себе и своей программе.

Регистрация избирателей осуществляется через портал «Госуслуги», 20 апреля - 29 мая.

Голосование пройдёт с 25 по 31 мая исключительно в электронном формате с верификацией через «Госуслуги».

- Приглашаю жителей области принять участие, - написал Геннадий Новосельцев.