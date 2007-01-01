В Калуге эксперимент с мраморной крошкой на тротуарах признали удачным
В Калуге эксперимент с мраморной крошкой на тротуарах признали удачным

Дмитрий Ивьев
20.03, 10:43
В пятницу, 20 марта, о начавшейся уборке города после зимы рассказал его глава Дмитрий Денисов.

- Этой зимой мы впервые применили для обработки тротуаров комбинированный противогололёдный материал, в основе которого лежит мраморная крошка, - пояснил он. - Решение было экспериментальным, но, судя по отзывам, калужане его оценили: на улицах стало заметно меньше скользкости, а главное, ушла привычная «песчаная» грязь. И сейчас, весной, это тоже плюс: нет пыли, которая обычно поднимается в воздух и летит в глаза.

Сейчас крошку уже начали убирать. Денисов поручил делать это оперативнее.

- Работа уже началась на улицах Ленина, Кирова, Московской, Пушкина. В ближайшее время коммунальная техника перейдёт на летний режим, - сообщил чиновник. - Крошку будут убирать механически, с дополнительной ручной доработкой. В помощь – шесть мини-пылесосов ВКМ-1500.

