Капуста и морковка резко подорожали в калужских магазинах

В пятницу, 20 марта, правительство опубликовало данные за период с 11 по 18 марта.

Немного подешевели свежие огурцы — цена снизилась более чем на 4%. Также стали доступнее охлаждённая курятина и полукопчёная колбаса — их стоимость уменьшилась примерно на 1%.

При этом некоторые овощи и фрукты слегка прибавили в цене. Капуста подорожала на 7,5%, морковь — почти на 6%, яблоки — на 1,2%.

Наш регион занимает третье место в Центральном федеральном округе по доступности борщевого набора. Также у нас одни из самых низких цен на сметану, куриные яйца, помидоры, гречку и соль.