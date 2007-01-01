В Кировском районе чиновника оштрафовали за отсутствие ответа гражданину
В пятницу, 20 марта, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о привлечении к административной ответственности должностного лица сельского администрации.
По данным ведомства, в администрацию сельского поселения поступило обращение гражданина по вопросу благоустройства места захоронения и предоставления документов. В администрации проблему не рассмотрели и ответ в установленный срок не дали.
Прокуратура обязала главу поселения разобраться с ситуацией. Должностное лицо привлекли к административной ответственности.
Заявителю дали ответ.
