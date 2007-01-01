Только 43% калужан работают по специальности, которую получили в вузе

Дмитрий Ивьев
20.03, 07:57
1 264
Сервис SuperJob спросил у жителей Калуги с высшим образованием, насколько их текущая работа связана с полученной специальностью. Оказалось, что меньше половины трудятся именно по профилю диплома.

43% опрошенных сказали: да, моя работа полностью соответствует тому, чему меня учили в вузе. Ещё 21% работают в смежных областях — не совсем то, но близко. А вот 36% признались, что их деятельность никак не связана с полученным образованием.

Интересно, что связь между доходом и работой по специальности есть: чем больше человек зарабатывает, тем чаще он трудится именно по профилю. Среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей, таких 36%. А среди тех, чей доход от 200 тысяч и выше, — уже 59%.

Традиционно чаще всего работают по диплому врачи: 92% из них подтвердили, что занимаются именно тем, чему учились. На втором месте юристы (85%) и главные бухгалтеры (82%). А вот в сфере менеджмента картина другая: среди менеджеров по работе с клиентами только 16% имеют профильное образование, среди закупщиков — 22%, среди продавцов-менеджеров — 27%.

