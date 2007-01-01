В Калуге отремонтировали крыльцо старинной церкви
Общество

В Калуге отремонтировали крыльцо старинной церкви

Дмитрий Ивьев
20.03, 08:00
Работы проведены в Монастырском переулке.

Там привели в порядок южное крыльцо Главной церкви Казанского Девичьего монастыря» XVII -XX веков.

Заказчиком работ выступала церковь.

- Проведены работы по усилению фундамента, кирпичной кладки, устройству лестничных маршей, воссозданию колонн и полуколонн, арочных проемов, крыши, реставрации белокаменных архитектурных деталей, облицовке ступеней лестничных маршей натуральным гранитом, - рассказал 20 марта начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

