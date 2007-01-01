Этой зимой калужане в 3,5 раза чаще проводили онлайн-встречи с помощью отечественного сервиса
Этой зимой калужане в 3,5 раза чаще проводили онлайн-встречи с помощью отечественного сервиса

19.03, 15:13
Фото: МТС.
Цифровая экосистема МТС проанализировала активность пользователей платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк за зиму. Калужане увеличили количество встреч онлайн с декабря по февраль более чем на 250% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Калужане активно пользовались коммуникационной платформой для делового и неформального общения и не игнорировали инструменты, встроенные в нее. Так, в 6 раз был зафиксирован рост применения ИИ-функций для повышения рабочих процессов. Речь об ИИ-ассистенте, который может расшифровать встречу или подготовить ее краткое содержание. Активно жители региона использовали инструменты бьютификации. Маски и аватары этой зимой применялись в 7 раз чаще, чем прошлой, а размытие и замена фона – в 5 раз активнее. Одной из самых часто используемых функций стало шумоподавление: рост более чем в 6,5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наравне с жителями других регионов калужане активно общались и решали рабочие вопросы в корпоративном мессенджере Чаты, который в настоящее время доступен вне зависимости от внешних обстоятельств. Среднее количество отправленных сообщений в день в декабре – феврале увеличилось в 2,6 раза по сравнению с прошлой зимой.

