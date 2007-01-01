За сутки вода поднялась во всех крупных реках Калужской области

Данные по состоянию на четверг, 19 марта, опубликовало Главное управление МЧС по региону.

В Калуге уровень воды в Оке увеличился на 34 сантиметра.

Угра в Товарково поднялась на 35 сантиметров, Протва в Спас-Загорье – на 17 сантиметров, Жиздра в Козельске – на 15 сантиметров.

Пик паводка в Калужской области в нынешнем году ожидается в начале апреля.