За сутки вода поднялась во всех крупных реках Калужской области
Данные по состоянию на четверг, 19 марта, опубликовало Главное управление МЧС по региону.
В Калуге уровень воды в Оке увеличился на 34 сантиметра.
Угра в Товарково поднялась на 35 сантиметров, Протва в Спас-Загорье – на 17 сантиметров, Жиздра в Козельске – на 15 сантиметров.
Пик паводка в Калужской области в нынешнем году ожидается в начале апреля.
