Период обязательного проживания на территории области для получения земельных участков увеличен вдвое
В четверг, 19 марта, депутаты областного парламента внесли изменения в закон о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.
- Теперь получить землю смогут многодетные семьи, постоянно проживающие на территории Калужской области не менее 10 лет. Ранее этот срок равнялся 5 годам, - пояснил председатель парламента Геннадий Новосельцев.
