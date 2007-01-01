Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Период обязательного проживания на территории области для получения земельных участков увеличен вдвое
Период обязательного проживания на территории области для получения земельных участков увеличен вдвое

19.03, 13:45
0 441
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 19 марта, депутаты областного парламента внесли изменения в закон о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.

- Теперь получить землю смогут многодетные семьи, постоянно проживающие на территории Калужской области не менее 10 лет. Ранее этот срок равнялся 5 годам, - пояснил председатель парламента Геннадий Новосельцев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости компаний
18+