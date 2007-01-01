Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Повышенную выплату контрактникам продлили еще на один месяц
Повышенную выплату контрактникам продлили еще на один месяц

19.03, 13:39
0 366
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На заседании сессии Законодательного Собрания области продолжилась работа по совершенствованию законодательства в части поддержки участников спецоперации.

До 30 апреля продлен срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту. 

- Ее размер - 2 млн рублей. Кроме  того, все заключившие контракт с Минобороны получают федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и ещё не менее 100 тысяч – от муниципалитетов, - напомнил председатель парламента Геннадий Новосельцев.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87, тел.: 88001004766.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости компаний
18+