Повышенную выплату контрактникам продлили еще на один месяц

На заседании сессии Законодательного Собрания области продолжилась работа по совершенствованию законодательства в части поддержки участников спецоперации.

До 30 апреля продлен срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту.

- Ее размер - 2 млн рублей. Кроме того, все заключившие контракт с Минобороны получают федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и ещё не менее 100 тысяч – от муниципалитетов, - напомнил председатель парламента Геннадий Новосельцев.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87, тел.: 88001004766.