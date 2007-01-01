В Калужской области выбрали нового Уполномоченного по правам человека
Как мы и предполагали ранее, эту должность занял Олег Калугин.
В четверг, 19 марта, его кандидатуру утвердили областные депутаты.
Накануне Калугин вместе с губернатором Владиславом Шапшой провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.
- Желаю Олегу Анатольевичу успехов в новой должности. Он работал в правительстве региона, - прокомментировал Шапша. - Руководил министерством внутренней политики. Опыт взаимодействия с общественностью, гражданским обществом есть.
Напомним, в конце января ушёл в отставку Юрий Зельников, который был уполномоченным с 2003 года.
