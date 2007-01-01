Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области выбрали нового Уполномоченного по правам человека
В Калужской области выбрали нового Уполномоченного по правам человека

Дмитрий Ивьев
19.03, 12:35
0 368
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Как мы и предполагали ранее, эту должность занял Олег Калугин.

В четверг, 19 марта, его кандидатуру утвердили областные депутаты.

Накануне Калугин вместе с губернатором Владиславом Шапшой провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

- Желаю Олегу Анатольевичу успехов в новой должности. Он работал в правительстве региона, - прокомментировал Шапша. - Руководил министерством внутренней политики. Опыт взаимодействия с общественностью, гражданским обществом есть.

Напомним, в конце января ушёл в отставку Юрий Зельников, который был уполномоченным с 2003 года.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
25%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+