Рысь заметили в Калужской области
Дикое животное засняли на Борщевском карьере в Ферзиковском районе. Там находится одно из крупных промышленных предприятий.
Фото 18 марта опубликовала министр экономического развития и промышленности Калужской области Анна Королева.
- Для Ферзиково — показательный сигнал: хищник обитает там, где сохранен природный баланс, есть кормовая база, чистая вода, спокойная среда, - отметила она.
