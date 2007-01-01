В Юхнове мужчина получил срок за пьяное ДТП с двумя погибшими
В Юхнове мужчина получил срок за пьяное ДТП с двумя погибшими

Евгения Родионова
19.03, 11:33
0 407
В четверг, 19 марта, прокуратура Юхновского района сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 40-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он виновен в нарушении правил дорожного движения и управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

— В декабре 2024 года мужчина управлял автомобилем на автодороге Москва-Малоярославец-Рославль на территории Юхновского района. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Водитель и пассажир этого автомобиля погибли, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок три года.

