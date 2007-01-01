В Калуге пенсионерке вернули деньги, украденные мошенниками с помощью чужой карты
В четверг, 19 марта, прокуратура города Калуги сообщила о взыскании денег с дроппера.
— В июле 2024 года пенсионерке позвонили мошенники и убедили перечислить деньги в размере 360 тысяч рублей на безопасный счёт. Владелец банковского счёта передал свои реквизиты мошенникам для перевода и обналичивания денег, - уточнили в прокуратуре.
Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием взыскать деньги.
Прокуратура взяла исполнение решения суда на контроль.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь