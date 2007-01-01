Каждый второй калужанин считает себя зависимым от интернета

Половина жителей Калуги считает, что слишком много времени проводит в сети. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob, в котором участвовали экономически активные горожане.

15% опрошенных уверенно говорят: да, у меня есть цифровая зависимость. Ещё 35% скорее согласны с этим. Вторая половина респондентов зависимость отрицает: 37% скорее не видят у себя такой проблемы, а 13% категорически с этим не согласны.

Чаще других на залипание в гаджетах жалуются молодые люди до 35 лет — более половины из них признают, что проводят в сети слишком много времени. Среди тех, кто старше 45 лет, таких меньше — около 38%. Женщины чуть чаще мужчин говорят о своей зависимости, а люди с высшим образованием ощущают её заметнее, чем те, у кого среднее специальное.

При этом почти половина калужан — 43% — всё же пытается устраивать себе цифровой детокс. 19% делают это каждый день: например, включают ночной режим на телефоне или принципиально не пользуются гаджетами на работе. Ещё 8% устраивают разгрузку несколько раз в неделю, 11% — раз в месяц, а кто-то — всего пару раз в год.

Но большинство — 57% — пока не ограничивают себя в использовании смартфонов и компьютеров. Интересно, что люди с высшим образованием чаще признают свою зависимость, но при этом реже устраивают себе перерывы от гаджетов. А те, кто старше 45 лет, и зависимыми себя называют реже, и детокс практикуют не так активно.