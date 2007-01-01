В Калужской области выросли выплаты для тех, кто ухаживает за детьми с инвалидностью

С 1 февраля более четырёх тысяч жителей Калужской области стали получать повышенную ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Теперь сумма составляет 11 563 рубля 20 копеек в месяц — размер выплаты проиндексировали с учётом роста потребительских цен, рассказали в отделении Социального фонда по Калужской области.

Эта поддержка полагается родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, которые не работают или трудятся неполный день. Но получить выплату могут и другие трудоспособные граждане, которые фактически ухаживают за таким ребёнком, даже если не являются его родственниками. Главное — не иметь другого официального дохода: пенсии, пособия по безработице или аналогичных выплат.

Тем, кто не является родителем или опекуном ребёнка, нужно дополнительно оформить обязательство по осуществлению ухода. Это можно сделать в клиентской службе Социального фонда России по Калужской области. Также потребуется согласие законного представителя ребёнка (или самого подростка, если ему уже есть 14 лет) на то, что уход будет осуществлять конкретный человек. Если за ребёнком присматривают несколько людей, выплату назначат только одному из них.

Родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов до 18 лет такое согласие оформлять не нужно — для них процедура проще.

Выплату назначают с того месяца, когда человек подал заявление. Тем, кто не является родителем, нужно ежегодно подтверждать, что уход за ребёнком продолжается.

Время, которое человек посвящает уходу за ребёнком с инвалидностью, засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.