Калужане ждут квитанции в очереди на почте по четыре часа

В среду, 18 марта, калужанка рассказала о проблемах в работе почты.

По её словам, отделение связи №30 на Герцена уже третий месяц не приносит почту в дом №16 на Рылеева.

— В январе, в феврале ходили к ним сами, - пишет женщина. - Пришлось каждый раз сидеть по нескольку часов в огромной очереди! И в марте опять сидеть там по четыре часа?

В Министерстве цифрового развития Калужской области утверждают, что доставку квитанций по этому почтовому отделению планируют завершить до конца этой недели.

Ранее мы писали о похожей проблеме жителей многоэтажки в Обнинске.

