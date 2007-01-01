Калужане ждут квитанции в очереди на почте по четыре часа
В среду, 18 марта, калужанка рассказала о проблемах в работе почты.
По её словам, отделение связи №30 на Герцена уже третий месяц не приносит почту в дом №16 на Рылеева.
— В январе, в феврале ходили к ним сами, - пишет женщина. - Пришлось каждый раз сидеть по нескольку часов в огромной очереди! И в марте опять сидеть там по четыре часа?
В Министерстве цифрового развития Калужской области утверждают, что доставку квитанций по этому почтовому отделению планируют завершить до конца этой недели.
Ранее мы писали о похожей проблеме жителей многоэтажки в Обнинске.
Уважаемые читатели, а вы сколько времени вы проводите в очереди на почте? Пишите в комментариях.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!