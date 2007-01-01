Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
С начала года 33 калужские студентки получили единое пособие по беременности
Общество

С начала года 33 калужские студентки получили единое пособие по беременности

Дмитрий Ивьев
18.03, 13:30
0 268
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С начала 2026 года 33 жительницы региона, которые учатся и одновременно готовятся стать мамами, получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Эта поддержка предусмотрена для студенток, вставших на учёт по беременности в медицинских учреждениях области, рассказали 18 марта в правительстве.

Чтобы получить пособие, нужно соответствовать нескольким условиям: быть гражданкой России, учиться в аккредитованном учебном заведении, состоять на учёте по беременности с 1 января 2025 года в калужской поликлинике, а срок беременности должен быть не менее 12 недель. Также важно постоянно или преимущественно жить в регионе и подать заявление, пока беременность ещё не завершилась.

Подать документы можно тремя способами: через портал «Госуслуги», лично в отделе соцзащиты по месту жительства или в любом МФЦ. Решение о назначении выплаты принимают в течение 15 рабочих дней, и ещё столько же времени занимает перечисление денег после одобрения.

В прошлом году такую поддержку получили 103 женщины — студентки, которые одновременно состояли на учёте по беременности.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlAxSE5aWXl3TGpJNkZSSHVaOHppaWc9PSIsInZhbHVlIjoiQSsrTjJyU2tkUTN2K2EySUNmR3NIZkRpTzdzKzhza1Y3RTRhNmNkbk5nN0QyUnVrZlZEOHFlU0dGUmNTRm5IQ3A4VUtRelpNd09FeWplOE10NUFFUW5UOXN5RjVqank4Sy9hUHdUZ28rUlBEMUJIYkJVV1A1cjQ1di8wbFlQMlZKMklxRC9YVld5a20xUFQ3SVdkTmsxeVVRcCtObmM4YkNjWUhnN083OEw0WUhEZm00NXZPVnJnS09yNHNCcERkUWVWYnlsTTQzaTVOalBac3Q1SHJRYlpPS09GVWdqdnZOY256N2NwekF3Uzg0SVNQLzRiYWRXa0ZsUXRTSHRlcXgxdGtVSWhpRGdMekhqbzdhc0lnWmZWeFdQTXRpQTllMElSRDdzQ2F3akw2ckp1ZmMyVE1hU0kybjAxMVA1MTBITzU1TVFGZnhpUHM3OUhWS2xwZlF4clJhZS85ZlAyQ2FJZThGSnA2WDFwTUNCRFRWQW1UYTRQcmFzWUJZdjc2bVJlMjcvcnNEcVBwbEI1Ti82cEpXeGtSSkU3VW5ERmttY0dabDJDZGlKOVFkcXB5RFhqR0tVTnpuZ2IwSUpHdSIsIm1hYyI6IjVkZTc3NDM5YmI0ZTY2MDBmNDMzMjhlMDUxNjg5NDRjOWFmNGRhOGU2OTc1ODEyZDE4ZTc4MDk1ODlmM2UwOGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdTRFpDcHNFM2pleFpRQ0lxN0Z5SGc9PSIsInZhbHVlIjoiZDVpT0lRWUpGRDhKK1RGNHgxQ2dwT0lCZEdIRXc3WUJ5RlNkcFBpaTVVUXFEQ1Jaem5YaTRYeTd6bFhGYzNaa0ZGTUc3RmF3TGR4MmpqaEZIUElIOWJNRi9ZbFUrSjM2ckhHRCtCU1E0Ulp6OW83UG1oNmJyUjExYlJnRFBldGIvNEtORk1DeDlVeForRWZ4ZUZuSVFCSnA0WG1kcUJlb3BxWWFGUnRrdWNrWGpXdDVMMWdKMjVQNUVMVW0wVE10Mm9JVHpzVnZvUnpxbHRZc3o0L053UFkvQy9zOU9veW1KZWtQR2xsejBLbWQxVDJkaGFJeEdqckozblNhYThHWHdOL0VZa1VHMWFhaXBPTUhXL0ZIV2FhV1NGc0xhTTZCNlozbGxzYzZNR1ZIaGFhaDdqaGJsN050U2tadWtiQWJ1d21tRmNXSk8xQkorTmMzUmRsL3FOL29ES3hKN3VCbFhvTUl4REtOUXkrUldJbWQ2MmJvV3NXUTVLaXZrMUE0bWZNN3hTU1J1VnMyTTlycVFWZVNObEdIa3ZHeEVDbHdNOFVhdjY3eXBmY3JMQlBWMkcrNjBJazV0eVZuMzRnNDljYnR4N1hiTThzaURnUHJWWndHMmRGV0FuVDZwZHNveWZsQmZhUm9CSy9iT1Fja0Z0VW5oVEErSXVqQ003eXpodmRWWU82RC8rdUNIOHNyYmsxK3RNWlNPQU1CY0s0RWpzNEVsc3BVK0FBRExYdVd2UnJmVng4K2NramNrSWY1NkZvdWdnNHhBTmNoM1ByNkhnNjNFakp5NkMxeGc2SDJkRDZYWi9jc1NJNldjbExjZis2Ynl3bVp6YWk2YVlqcCIsIm1hYyI6IjM3ZDk2MDkyYzliNTMxMTk4MTZkNTUzMzhmMDdjYzc3MmUwZjJjM2U5ZDRmMDU2YWU5NDY4YmQyYWEzNTUyZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+