С начала года 33 калужские студентки получили единое пособие по беременности

С начала 2026 года 33 жительницы региона, которые учатся и одновременно готовятся стать мамами, получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Эта поддержка предусмотрена для студенток, вставших на учёт по беременности в медицинских учреждениях области, рассказали 18 марта в правительстве.

Чтобы получить пособие, нужно соответствовать нескольким условиям: быть гражданкой России, учиться в аккредитованном учебном заведении, состоять на учёте по беременности с 1 января 2025 года в калужской поликлинике, а срок беременности должен быть не менее 12 недель. Также важно постоянно или преимущественно жить в регионе и подать заявление, пока беременность ещё не завершилась.

Подать документы можно тремя способами: через портал «Госуслуги», лично в отделе соцзащиты по месту жительства или в любом МФЦ. Решение о назначении выплаты принимают в течение 15 рабочих дней, и ещё столько же времени занимает перечисление денег после одобрения.

В прошлом году такую поддержку получили 103 женщины — студентки, которые одновременно состояли на учёте по беременности.