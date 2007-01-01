Раскрыли подробности о новом застройщике

«Капитал» начинает работу в Калуге с открытых данных. В активе компании — более 26 лет работы, 33 реализованных проекта и почти 2,4 миллиона квадратных метров жилья. Но главный документ, который мы решили изучить для знакомства с компанией — рейтинг в Едином реестре застройщиков.

ЕРЗ — «Единый ресурс застройщиков» — российская государственная цифровая платформа в сфере строительства, созданная для прозрачного контроля рынка строительства и предоставления информации о застройщиках, их проектах и разрешительной документации.

По итогам февраля 2026 года «Капитал» входит в число застройщиков с высшим баллом 5 из 5 по соблюдению декларируемых сроков ввода жилья. Это общероссийский показатель, который подтверждается многолетней статистикой: компания работает на рынке с 1999 года, и дисциплина сдачи домов стала для них системным качеством.

Что говорят цифры по регионам присутствия

В Рязанской и Тульских областях, где компания работает давно и масштабно, «Капитал» занимает 1 место по объёму текущего строительства. При таких объёмах сохранить ритмичность строительства сложнее, но рейтинг 5/5 показывает, что девелопер справляется.

По потребительским качествам жилых комплексов у «Капитала» россыпь призовых мест:

«Бульвар Оптимистов» в Рязани — 1 место среди домов повышенной этажности и высотных домов и признан лучшим ЖК в Рязанской области.

«Центральный» в Рязани — 1 место среди высотных домов региона и также признан лучшим жилым комплексом-новостройкой.

«Крылья» в Рязани — 2 место в сегменте повышенной этажности.

В Туле «Лангер Холл» занимает 2 место по потребительским качествам, а «Надёжный на Пролетарке» — 3 место среди высотных домов.

«Пряники» – признан лучшим жилым комплексом в Тульской области

Рейтинг ЕРЗ это независимая оценка, которую присваивают профессиональные участники рынка. Высокие позиции в этом рейтинге означают, что девелопер выполняет обязательства и работает на качество.

«Капитал» входит в тройку лидеров по объёму строительства в двух регионах. Проекты регулярно занимают первые строчки рейтингов по потребительским качествам. А показатель «5 баллов за соблюдение сроков» держится стабильно, независимо от рыночных условий.

Для профессионального сообщества это сигнал: компания умеет выстраивать процессы так, чтобы результат был предсказуем. Для покупателей — гарантия безопасности.

Сейчас компания готовится к выходу в Калугу. И у города есть все основания ждать проектов, которые органично впишутся в его среду и будут отвечать современным стандартам качества.

