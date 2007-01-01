Ока за сутки поднялась на 30 сантиметров
Днём в среду, 18 марта, Главное управление МЧС по Калужской области опубликовало новые данные по паводку в регионе.
За последние сутки Ока в Калуге поднялась на 30 сантиметров. На реке наблюдается ледостав с промоинами.
Уровень воды в Протве в Спас-Загорье вырос на 42 сантиметра, Угры в Товарково – на 27 сантиметров, Жиздры в Козельске – на три сантиметра.
Пик половодья ожидается в первой декаде апреля.
