В Калуге виновника ДТП заставили выплатить 700 тысяч рублей
В Калуге виновника ДТП заставили выплатить 700 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
18.03, 10:29
Мужчина, ставший виновником аварии, погасил долг в 700 тысяч рублей только после того, как за дело взялись судебные приставы.

Всё началось с ДТП, в котором пострадал другой житель города. Ему нанесли тяжкий вред здоровью. Суд признал водителя виновным и обязал его выплатить компенсацию морального вреда — 700 тысяч рублей. Но мужчина тянул с оплатой и не спешил исполнять решение суда.

Тогда к делу подключились приставы. Они наложили ограничения на его имущество, заблокировали счета, запретили выезжать за границу. Давление сработало — мужчина нашёл деньги и полностью погасил долг, рассказали 18 марта в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

